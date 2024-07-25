НАТО не бачить проблеми в “шахедах”, що впали на території Румунії

У НАТО прокоментували факт виявлення уламків російського ударного дрона, про що раніше в четвер повідомили румунські військові.

“Хоча у НАТО немає інформації, що вказує на якийсь навмисний напад Росії на територію союзника, ці дії безвідповідальні та потенційно небезпечні”, – цитує представника альянсу Reuters.

Сьогодні ЗСУ заявляли, що три “Шахеди” залетіли в Румунію.

Уламки дрона типу Shahed 136/131, розробленого і часто вироблюваного в Ірані (російська пропаганда вважає за краще позначати їх як “Герань 2”), було виявлено недалеко від прикордонного міста Плауру, розташованого на протилежному березі Дунаю від українського порту Ізмаїл, який зазнав чергової російської атаки минулої ночі.

Останніми днями НАТО збільшила присутність у чорноморському регіоні, додав представник альянсу.