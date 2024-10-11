Політика

НАТО хоче розробити нову стратегію щодо Росії, – Politico
11 Жовтня 2024 20:15
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Міністри оборони країн-членів НАТО на зустрічі наступного тижня почнуть переосмислювати десятиліттями сформовану політику Альянсу щодо відносин з Росією.

Про це повідомляє Politico.

Відносини між НАТО і Росією досягли найгіршого стану після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році. У відповідь НАТО назвала Росію “найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу”, тоді як Кремль стверджує, що те, що він називає розширенням НАТО на схід, є екзистенційною небезпекою.

Рада НАТО-Росія, орган, створений після холодної війни для партнерства з питань безпеки і спільних проектів, не збиралася з 2022 року. Відносини неухильно погіршувалися протягом багатьох років, коли Росія напала на Грузію в 2008 році, а потім незаконно анексувала Крим у 2014 році і розпалила війну на сході України.

Країни НАТО зараз намагаються “визначити різні елементи стратегії [щодо Росії] і просунути дебати всередині альянсу, які підводять нас до таких питань, як майбутнє Основоположного акта НАТО-Росія”, – заявив журналістам високопоставлений американський урядовець.

“Настав час розробити нову стратегію з точки зору конкретних позицій [союзників]”, – сказав чиновник.

Хоча офіційні дискусії на нижчому рівні тривають вже кілька місяців, зустріч міністрів оборони НАТО наступного тижня стане першим з кількох раундів дискусій на рівні міністрів на цю тему. Під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні союзники домовилися розробити нову стратегію НАТО-Росія на наступному саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі в червні 2025 року.

При цьому, як розповів неназваний дипломат НАТО, деякі члени Альянсу побоюються, що дуже агресивна нова стратегія може стати сигналом, який дестабілізує Росію. Також постає питання про позицію Угорщини та Словаччини.


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