НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні, – Reuters

НАТО взяло на себе координацію допомоги Україні замість Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

На думку дипломатів, це вимушений крок через ризики скорочення підтримки з боку США після приходу до влади Дональда Трампа. При цьому наголошується, що США залишаються домінуючою силою в НАТО та є найбільшим постачальником зброї для України.

Нова місія НАТО для допомоги Україні отримала назву NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Її штаб-квартира розташована на американській військовій базі у Вісбадені (Німеччина), і вона вже почала свою роботу.

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може зменшити американську допомогу Україні після того, як він повернеться до Білого дому 20 січня.