Наступом на Авдіївку росіяни хочуть відтягнути наші сили, – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наступом у районі Авдіївки російські окупанти хочуть розконцентрувати українські сили. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у інтерв’ю каналу “Ми-Україна”.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальні операції на кількох напрямках та мають просування.

“Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка — це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна та постійна боротьба”, — сказав Юсов.

Він зазначив, що українська стратегія — це звільнення півдня та Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим та рух до півострова.

“В Авдіївці активізація не є випадковою”, — резюмував розвідник.