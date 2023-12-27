Наступний рік може бути ще важчим — Тарнавський

Наступний рік буде, можливо, ще важчим у плані ведення бойових дій за 2023 рік, заявив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський в інтерв’ю ВВС Україна.

“Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий”, – наголосив він.

Тарнавський на запитання журналіста, чи реально в наступному році завершити війну, відповів: “Питання “завершити війну” я ніколи не ставлю. Питання – перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога”.