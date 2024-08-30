Наступного тижня ЗАЕС відвідає гендиректор МАГАТЕ  

Наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідає Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ.

«Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де ядерна безпека залишається нестабільною», – заявили в Агентстві.

Зазначається, що це буде вже п’ятий раз, коли глава МАГАТЕ перетинає лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як два роки тому, 1 вересня 2022 року там було створено постійну місію МАГАТЕ для моніторингу ядерної безпеки.

Загалом для Гроссі це буде вже 10-й візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

«МАГАТЕ діє швидко, рішуче, і всюди, де виникають загрози ядерній безпеці. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Мій меседж є гучним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними, і ніхто від цього не виграє. Я, як і раніше, сповнений рішучості робити все, що в моїх силах, щоб захистити ядерну безпеку, доки тривають бойові дії», – сказав Гроссі.