Наступного тижня Україна отримає €2,5 мільярда за рахунок російських активів 

Голови МЗС ЄС мають прийняти остаточне рішення щодо використання прибутків від заморожених російських активів для військової підтримки України.

Про це у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Як ви знаєте, ми все ще маємо шість правових рішень (в рамках військової допомоги Україні через Європейський фонд миру – ред.), які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них. Ми маємо уникнути такої ситуації навколо (використання) надходжень від російських активів. Ми маємо таке рішення, і представимо його сьогодні… Перший транш цих грошей піде (буде сплачений – ред.) наступного тижня, у липні, другий буде здійснений дещо пізніше. Вони не мають бути зупинені. Вони мають бути використані, і ми маємо правові процедури, щоб уникнути блокування будь-якого роду», – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що йдеться про перший транш в сумі у 2,5 мільярда євро

«Україна потребує більше допомоги, і вона потребує її зараз, до літа (до літніх канікул – ред.) Я думаю, що міністри підтримають пропозиції з метою збільшення цієї допомоги з використанням доходів від російських активів. Я не має цих грошей у власній кишені, але це рішення має бути прийнято негайно», – додав Боррель.