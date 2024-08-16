Суспільство

Наступного тижня до України, ймовірно, повернуться вимкнення світла
16 Серпня 2024 11:35
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відключення, світло
Ілюстративне фото / pmg

Наступного тижня через спекотну погоду Україна може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії  і, як наслідок, зростання її споживання. 

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає “Інтерфакс-Україна”. 

“Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури – ред), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень”, – сказала вона в ефірі телемарафону “Єдині новини” у п’ятницю.

Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

А бізнес Міненерго закликає активно імпортувати електроенергію. 

Як вважають в міністерстві, ці заходи допоможуть країні уникнути застосування графіків і обмежень.


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