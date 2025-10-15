Україна зможе виробляти до 10 млн дронів у 2026 році: Шмигаль назвав умову

У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів. Це стане можливим за умови належного фінансування від партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram за підсумками “Рамштайну”.

“У 2026 році ми зможемо побудувати до 10 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Також міністр подякував Британії за співпрацю в галузі дронів-перехоплювачів та за надання 85 000 дронів цього року.

Він також повідомив, що сьогодні було підписано два важливі меморандуми — з Німеччиною та Польщею.

Меморандум із Німеччиною стосується зміцнення оборонної співпраці. Шмигаль назвав це конкретними кроками для відбиття російської агресії та розбудови ефективного арсеналу демократії.

“Також ми підписали меморандум щодо Північно-Балтійської ініціативи із забезпечення навчанням та оснащенням України на рівні бригади на території Польщі. Ця ініціатива зміцнить оборонний потенціал України та сприятиме наближенню справедливого миру”, — розповів міністр.

Шмигаль подякував усім країнам, які сьогодні оголосили про свої зобов’язання продовжувати забезпечення української армії необхідним.