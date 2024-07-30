Суспільство

Наступні три місяці світло не вимикатимуть або обмежуватимуть мінімально – Бойко
30 Липня 2024 10:27
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відключення, світло
Ілюстративне фото / AP

Наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі – з мінімальними обмеженнями світла за умови відсутності нових ворожих атак.

Про це повідомив член наглядової ради “Укренерго” Юрій Бойко в телеефірі.

За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває в відносному енергобалансі.

“Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер”, – заявив Бойко.

Він підкреслив, що зараз все рухається у бік тих оцінок, які давали енергетики у травні.


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