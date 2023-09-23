Наступальна операція в районі Вербового продовжується – Генштаб

Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 “шахедів”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області.

Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах.

Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських засобів та 1 радіолокаційна станція противника.