Наслідки удару армії РФ по Костянтинівці ракетами С-300

Російські окупанти в п’ятницю, 1 березня, обстріляли ракетами С-300 Костянтинівку Донецької області. Унаслідок цього постраждала будівля поліції, лікарня і два дитячі садки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За їхніми даними, у Костянтинівці пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.

«Сьогодні вночі Росія вдарила по місту чотирма ракетами С-300. Інформація про постраждалих не надходила. Одна з ракет влучила в адмінбудівлю поліції», — ідеться в повідомленні.

Наслідки російського удару по Костянтинівці / Фото: Національна поліція України

Правоохоронці додали, що це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донбасу.

Також унаслідок атаки, за їхніми даними, також було пошкоджено лікарню, два дитячих садочки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних і автомобіль.