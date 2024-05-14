Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житловим кварталам у різних районах Харкова.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок влучання беспосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій.

За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м., а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки.

Всьго до ліквідації пожеж залучено понад 80 рятувальників та 15 од. техніки.

Наслідки російських ударів по житловим кварталам у різних районах Харкова / Фото: ДСНС, ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що всього ворог завдав 7 авіаударів.

Кількість постраждалих – 18 людей. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому.