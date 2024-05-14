Кримінал

Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)

14 Травня 2024 19:08
читать на русском →

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житловим кварталам у різних районах Харкова. 

Як повідомляє ДСНС, внаслідок влучання беспосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій.

За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м., а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки.

Всьго до ліквідації пожеж залучено понад 80 рятувальників та 15 од. техніки.

Наслідки російських ударів по житловим кварталам у різних районах Харкова / Фото: ДСНС, ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що всього ворог завдав 7 авіаударів.

Кількість постраждалих – 18 людей. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 мая 2024 21:52

В усіх регіонах України запровадили аварійні відключення світла
14 мая 2024 20:51

Блінкен розповів про майбутню безпекову угоду між США та Україною
14 мая 2024 20:16

Головком доповів президенту про обстановку в районах бойових дій
14 мая 2024 19:48

Оборонні рубежі: Синєгубов розповів, хто відповідав за будівництво
14 мая 2024 19:08

Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін — Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
все мнения