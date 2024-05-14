Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)

Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житловим кварталам у різних районах Харкова.
Як повідомляє ДСНС, внаслідок влучання беспосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій.
За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м., а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки.
Всьго до ліквідації пожеж залучено понад 80 рятувальників та 15 од. техніки.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що всього ворог завдав 7 авіаударів.
Кількість постраждалих – 18 людей. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому.