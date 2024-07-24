Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Вранці армія РФ атакувала Харків та передмістя. Внаслідок одного з влучань, за даними міського голови, загинула людина.

“Починаючи з 5:15 до 5:25, війська рф завдали ракетні удари по Немишлянському району м. Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства: зазнали пошкоджень приміщення підприємства та шість автомобілів”, – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Як повідомляє “Суспільне”, це офіс демінерів фонду FSD – швейцарська благодійна організація, яка займається гуманітарним розмінуванням.

Внаслідок влучання пошкоджені щонайменше шість автівок, на яких працівники виїжджали на розмінування полів. За словами представників FSD, всі шість авто — машини медиків організації. В самій будівлі обвалило кілька поверхів

Наслідки удару по будівлі офісу швейцарської благодійної організації FSD / Фото: Харківська ОВА



За другою адресою пошкоджено приватний житловий будинок, там загинула людина.