Кримінал

Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)
24 Липня 2024 08:41
читать на русском →

Вранці армія РФ атакувала Харків та передмістя. Внаслідок одного з влучань, за даними міського голови, загинула людина.

“Починаючи з 5:15 до 5:25, війська рф завдали ракетні удари по Немишлянському району м. Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства: зазнали пошкоджень  приміщення підприємства та шість автомобілів”, – повідомили у  Харківській обласній прокуратурі.

Як повідомляє “Суспільне”, це офіс демінерів фонду FSD – швейцарська благодійна організація, яка займається гуманітарним розмінуванням. 

Внаслідок влучання пошкоджені щонайменше шість автівок, на яких працівники виїжджали на розмінування полів. За словами представників FSD, всі шість авто — машини медиків організації. В самій будівлі обвалило кілька поверхів

Наслідки удару по будівлі офісу швейцарської благодійної організації FSD / Фото: Харківська ОВА

За другою адресою пошкоджено приватний житловий будинок, там загинула людина. 

Рятувальники та слідчі працюють на місці ворожого удару у Харкові / Фото: Суспільне Харків та Харківська обласна прокуратура

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Липня 2024 10:16

Зробимо все можливе для звільнення окупованих територій: Сирський в інтерв’ю The Guardian
24 Липня 2024 09:07

У Повітряних Силах розповіли деталі нічної атаки
24 Липня 2024 08:41

Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)
24 Липня 2024 08:03

РФ атакувала “шахедами” Одещину: є влучання у пʼятиповерхівку
24 Липня 2024 07:37

Росіяни намагаються оточити частину українських бійців під Прогресом, – DeepState
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки