Наслідки обстрілів: у чотирьох областях відключають світло

Станом на ранок суботи,11 березня, триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами, мережеві обмеження діють на Житомирщині та в окремих регіонах Харківщини, Дніпропетровщини й Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

У Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій та відновити роботу одного з об’єктів магістральних мереж НЕК “Укренерго”.

Наразі критична інфраструктура міста повністю заживлена. Робота продовжується над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

Складна ситуація залишається на Житомирщині, частина споживачів без електропостачання, діють графіки погодинних відключень.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Рівень споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизився завдяки потеплінню. Відтак, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Мережеві обмеження, які зараз застосовані в регіонах, викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.