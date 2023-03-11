Суспільство

Наслідки обстрілів: у чотирьох областях відключають світло

11 Березня 2023 13:14
17
читать на русском →
електропостачання

Станом на ранок суботи,11 березня, триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами, мережеві обмеження діють на Житомирщині та в окремих регіонах Харківщини, Дніпропетровщини й Миколаївщини. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

У Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій та відновити роботу одного з об’єктів магістральних мереж НЕК “Укренерго”. 

Наразі критична інфраструктура міста повністю заживлена. Робота продовжується над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.  

Складна ситуація залишається на Житомирщині, частина споживачів без електропостачання, діють графіки погодинних відключень.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини. 

Рівень споживання у порівнянні з минулою суботою, 4 березня, знизився завдяки потеплінню. Відтак, наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. 

Мережеві обмеження, які зараз застосовані в регіонах, викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня.  


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Березня 2023 11:10
47

Якщо нападе Україна: у РФ організовують оборонні укріплення в глибокому тилу
11 Березня 2023 13:14
17

Наслідки обстрілів: у чотирьох областях відключають світло
11 Березня 2023 11:42
27

На Харківщині затримали зрадника, який під час окупації поширював антиукраїнський контент
11 Березня 2023 10:09
55

У Харкові повністю відновили електропостачання
10 Березня 2023 22:02
149

У ДБР і СБУ немає питань до Баканова
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
усі думки