Суспільство

Населення України скоротилося до 35,8 млн людей – Лубінець
4 Грудня 2024 09:18
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населення
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Населення України скоротилося до 35,8 мільйона осіб з початку повномасштабного вторгнення Росії. За прогнозами, до 2051 року чисельність може зменшитися до 25,2 мільйона. 

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

У 2023 році, щоб протистояти демографічній кризі, було ухвалено закон, який гарантує державне фінансування зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців, які зазнали поранень, що впливають на репродуктивні функції.

Водночас омбудсмен зазначив, що у разі загибелі військовослужбовця біологічні матеріали підлягають утилізації. Лубінець запропонував передбачити в бюджеті кошти на кріоконсервацію клітин. Ця ініціатива була врахована в Державному бюджеті на 2025 рік.

“Необхідно підвищити обізнаність громадян про державні медичні гарантії та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства. Це стосується змін до Цивільного кодексу, Сімейного кодексу та закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців і їхніх сімей”, — підкреслив Лубінець.


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