Суспільство

В ООН порахували, скільки людей проживає в Україні

20 Квітня 2023 13:52
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оон, населення

Станом на 2023 рік в Україні проживає 36,7 млн осіб.

Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН.

Зокрема, в Україні проживають:

  • 64,6% людей віком від 15 до 64 років;
  • 20,2% людей віком понад 65 років;
  • 15,2% громадян віком до 14 років.

Також в ООН зазначають, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка – 78 років і 68 років, відповідно.

У звіті також зазначається, що загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середню кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, в Україні вважають одним із найменших за останні роки – 2,19.


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