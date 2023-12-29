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NASA вирішило продовжити співпрацю з Росією на МКС до 2026 року

29 Грудня 2023 10:41
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росія, nasa

28 грудня Роскосмос і Національне аерокосмічне агентство США досягли угоди про продовження перехресних польотів на Міжнародну космічну станцію до 2026 року.

Сторони підтвердили, що це рішення ухвалено з метою забезпечення надійності роботи МКС і гарантованої присутності представників Роскосмосу на російському сегменті та представників NASA на американському сегменті станції.

Про це пише DW.

Згідно з підписаними в липні і грудні поточного року доповненнями до домовленості про польоти інтегрованих екіпажів на російських і американських космічних кораблях, планується проведення двох перехресних польотів на МКС до 2025 року.

Виконавчий директор Роскосмосу з пілотованих програм Сергій Крикальов наголосив, що це рішення сприяє зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій, як-от невдалі старти або непередбачувані обставини, що могли б призвести до відсутності фахівців на одному із сегментів МКС.

У поточному році в рамках цієї угоди було здійснено дві успішні місії на МКС. У вересні до станції відправили російський корабель Союз МС-24, на борту якого вирушила астронавтка NASA Лорал О’Хара, а в серпні американський корабель Crew Dragon-7 доправив космонавта Роскосмосу Костянтина Борисова на МКС.

Продовження угоди до 2026 року свідчить про тривале співробітництво Росії та США в галузі космічних досліджень. Це відбувається всупереч низці скандальних заяв екс-глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, який погрожував знищити МКС, а також на тлі того, що кремлівська влада називає США і весь Захід своїми ворогами.


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