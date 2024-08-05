Народжуваність в Україні втричі нижча за смертність – Опендатабот

За перші півроку 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період торік, водночас зафіксовано 250 972 смертей.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції України.

“У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше новонароджених зареєстрували в Києві – 9 695 дитини, у Львівській області – 7 923 та на Дніпропетровщині – 6 962.

Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: у Херсонській області – 221 дитина та у Донецькій – 702. Водночас у Луганській області за пів року взагалі не було зареєстровано жодного немовляти.

Як підкреслюють аналітики, на даний час на одного новонародженого припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи.

Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші пів року 2024. Це у 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, як зауважують аналітики, 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19.

Найменше померлих – на прифронтових територіях: на Херсонщині – 2334 й Донеччині – 5753, а також у Чернівецькій області – 5422.

Найбільше померлих було на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999 та в Києві — 17 449.