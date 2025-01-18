Кримінал

Народному депутату повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону
18 Січня 2025 15:39
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Народний депутат у 2022–2023 роках направляв до ДПСУ листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу / Фото Офіс Генпрокурора
Народний депутат у 2022–2023 роках направляв до ДПСУ листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу / Фото Офіс Генпрокурора

Народного депутата України підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон та підробці документів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Костянтина Бондарєва, члена фракції «Батьківщина».

За даними слідства, у 2022–2023 роках депутат, який входить до складу Комітету з питань транспорту та інфраструктури, направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам. Він заявляв, що ці особи є водіями, які супроводжують його під час поїздок. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України.

Наразі за місцем проживання депутата та інших осіб, які можуть бути причетні до правопорушення, тривають обшуки.

Підозрюваному також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Рішення ухвалить слідчий суддя.


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