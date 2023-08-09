Суспільство

Нардепу зі Слуги Народу оголосили про підозру 

9 Серпня 2023 15:22
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слуга народу, сап

Правоохоронці повідомили про підозру в отриманні хабара народному депутату від “Слуги народу” Анатолію Гуньку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Повідомляється, що 8 серпня за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель.

До Вищого антикорупційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 мільйонів гривень застави.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам, та подальшого обрання запобіжних заходів, зазначають у САП.


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