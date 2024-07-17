Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід

Нардепу Миколі Задорожньому антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Як нагадали у САП, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Крім цього, суд вирішив покласти на нардепа такі зобов’язання:

прибувати за кожною вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;

здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн гривень з носінням електронного браслета.