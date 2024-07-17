Кримінал

Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід
17 Липня 2024 21:02
читать на русском →
корупція
Народний депутат Микола Задорожній / Фото з Фейсбуку Задорожнього

Нардепу Миколі Задорожньому антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Як нагадали у САП, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

Крім цього, суд вирішив покласти на нардепа такі зобов’язання:

  • прибувати за кожною вимогою;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;
  • здати на зберігання закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Таким чином вимоги прокурорів задовольнили частково, оскільки вони просили заставу у розмірі 5 млн гривень з носінням електронного браслета.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 21:18

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки
17 Липня 2024 21:02

Нардепу Задорожньому обрали запобіжний захід
17 Липня 2024 19:41

Винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, – міністр оборони Нідерландів
17 Липня 2024 18:32

Єврокомісія погодила виділення Україні траншу бюджетної допомоги у розмірі €4,2 млрд
17 Липня 2024 18:15

В “Дії” запрацювало електронне бронювання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки