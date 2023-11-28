Нардепа Лабазюка відправили на два місяці в СІЗО у справі про спробу підкупу Кубракова і Найєма

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від групи За майбутнє, бізнесмену Сергію Лабазюку у вівторок, 28 листопада. Його заарештували на два місяці, повідомляють Ґрати.

Згідно з рішенням, Лабазюк може вийти під заставу в розмірі 40 мільйонів 260 тисяч гривень.

Раніше ВАКС заарештував спільника нардепа з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

21 листопада Лабазюку повідомили про підозру. НАБУ і САП заявили, що чинний нардеп намагався підкупити топпосадовців Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За даними слідства, він у серпні 2023 року звернувся до топпосадовця міністерства з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. Натомість пообіцяв «винагороду» у розмірі 3−5% від вартості кожного підряду.

Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України Лабазюк через довірену особу надав топпосадовцю-викривачу з Держагентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тисяч, заявили в НАБУ. Хабар у китайській шкатулці передавали на паркінгу одного з супермаркетів у Києві.