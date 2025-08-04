        Кримінал

        Нардепа Кузнєцова заарештували у справі про корупцію при закупівлях РЕБ

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 17:07
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        Олексій Кузнєцов / Фото: slidstvo.info
        Олексій Кузнєцов / Фото: slidstvo.info

        Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату Олексію Кузнєцову — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 8 мільйонів гривень.

        Про це повідомляє Суспільне.

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        Політика підозрюють у причетності до корупційної схеми під час закупівлі радіоелектронних систем. У ході судового засідання прокурор клопотав про арешт із заставою в 30 мільйонів гривень.

        Як повідомлялося раніше, 2 серпня НАБУ та САП викрили масштабну схему завищення цін у державних контрактах на закупівлю дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Серед фігурантів — чинний народний депутат від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов та колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За версією слідства, до 30% суми контрактів поверталося посадовцям у вигляді хабарів.

        Факт причетності Кузнєцова до справи підтверджують джерела у фракції “Слуга народу”. Депутат був обраний у 2019 році на Луганщині, є членом комітету Верховної Ради з питань прав людини і ТСК щодо тарифної політики. У минулому працював помічником депутатів від “Партії регіонів” та “Блоку Петра Порошенка”. Також Кузнєцов голосував за скандальний законопроєкт №12414, який, за оцінками антикорупційних органів, підривав незалежність НАБУ та САП.


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