Політика

Нардеп Єфімов склав мандат

1 Грудня 2023 19:41
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вру

Співголова депутатської групи “Відновлення України” Максим Єфімов заявив про дострокове складання депутатських повноважень, аби зосередити свою роботу в прифронтовому Краматорську.

Про це він повідомив в Фейсбуці.

«З першого дня великої війни команда Краматорської міської ради у режимі 24/7 організовує життєдіяльність громади. У співпраці з обласною владою й тисячами містян ми збудували ключовий прифронтовий вузол країни. Він став прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців. Хабом, що забезпечує потреби наших військових. Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги», – повідомив Єфімов. 

За його словами, ці зусилля не лишають часу на щось інше, зокрема і на депутатську діяльність. 

“В умовах війни вона вимагає забагато зусиль. Їх, скажу відверто, бракує, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовностей і завжди налаштований на результат. Саме тому оголошую про складання повноважень депутата Верховної Ради України”, – наголосив Єфімов.


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