Суспільство

Нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
26 Серпня 2024 12:29
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Артем Дмитрук / dilova.ua

26 серпня, народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук заявив, що його сім’ю намагались викрасти з готелю у Європі.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

“Мою сім’ю намагалися викрасти! Мою матір, дружину і двох маленьких дітей вчора намагалися вкрасти з готелю в Європі.
Після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту”, – заявив нардеп.

Однак, за його словами, слава Богу, очевидці викликали охоронну фірму, яка запобігла їхньому викраденню.

“Було написано заяву в правоохоронні органи, після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці щодо зазначених нами осіб. Усіх їх, їхні автомобілі було встановлено”, – додав Дмитрук.

Він зауважив, що правоохоронці також встановили факти стеження за його сім’єю в готелі, дорогою в аеропорт і в самому аеропорту.

“Сьогодні мені стало відомо, хто це робив, і які цілі переслідував. Про це розповім пізніше! Зараз, Слава Богу, стеження припинилося і вони можуть оговтатися після переслідувань, що відбуваються”, – констатував він.


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