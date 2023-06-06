Кримінал

Наразі відомі подробиці нічного удару по Харкову

6 Червня 2023 07:24
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харків, ракетний удар

За словами міського голови Ігоря Терехова, один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську.

“Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів”, – написав він у Telegram..

В обох випадках постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.

“Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися”, – зазначив Терехов.


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