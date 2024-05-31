Намагався вивезти з України 18 стародруків: на румунському кордоны затримали громадянина США

На кордоні з Румунією прикордонники затримали громадянина США, який намагався вивезти з України 18 стародруків. Книги були надруковані різними мовами в середині ХІХ – на початку ХХ століття.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Ввечері 30 травня до пункту пропуску “Дяківці” прибув легковий автомобіль, який прямував на виїзд з України. Під час огляду автомобіля прикордонники разом з представниками митниці виявили у валізах громадянина США 18 книг, які можуть мати культурну та історичну цінність. Книги надруковані різними мовами в середині ХІХ – на початку ХХ століття.

Відтак книги вилучили для проведення експертизи. А стосовно іноземця склали протокол про порушення митних правил.