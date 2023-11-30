«Нам, як нікому іншому, потрібен мир, але не «за будь-яку ціну» – Цимбалюк на засіданні ОБСЄ

Україна, як ніхто інший, хоче миру, але не «за будь-яку ціну», що означає необхідність залишення російськими військами усієї міжнародно визнаної української території.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ у четвер у Скоп’є.

«Нам, як нікому іншому, потрібен мир, але не «за будь-яку ціну». Це означає, що російські війська мають піти, а цілісність України має бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів», – сказав він.