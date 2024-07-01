Кримінал

Накинувся на поліцію з ножем: у Німеччині застрелили іранця
1 Липня 2024 10:22
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німеччина, поліція
Ілюстративне фото / DW

Чоловік з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі Німеччини в неділю і помер після того, як поліція вистрелила у нього.

Про це йдеться у заяві німецької поліції.

Інцидент стався у баварському місті Лауф-ан-дер-Пегніц неподалік від Нюрнберга.

Спочатку 34-річний чоловік – громадянин Ірану – націлився на поліцейську машину, а коли офіцери вийшли з неї, напав на них з ножем.

Чоловік помер на місці інциденту, незважаючи на те, що йому надали першу медичну допомогу. Співробітники поліції не постраждали.

Відділ кримінальних розслідувань Швабаха у співпраці з прокуратурою Нюрнберга-Фюрта розпочав розслідування з метою з’ясування передумов інциденту. 

Залізнична станція була огороджена до завершення кримінального розслідування.


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