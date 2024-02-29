“Найтупіша річ, яку я чув”. Такер Карлсон після гучного інтерв’ю з Путіним розповів про враження

Американський журналіст Такер Карлсон, який на початку лютого взяв скандальне інтерв’ю у глави Кремля Володимира Путіна, розповів про свої враження. «Денацифікацію» американець назвав «однією з найтупіших речей», яку він чув.

Карлсон у подкасті журналіста Лекса Фрідмана пояснив, що він думає про «денацифікацію», яку Путін назвав однією з причин почати війну проти України.

«Я думаю, що це одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає. Денацифікація?» — заявив він.

Карлсон додав, що йому вкрай не сподобалася вся частина розмови з Путіним, у якій він «просто намагався очорнити Україну». Журналіст наголосив, що називати когось «нацистом» зараз є просто способом назвати іншу людину «злом».

«Не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Це спосіб назвати людину злом. Окей, Путін не любить українських націоналістів… Але називати їх (українців) нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому», — сказав Карлсон.

За словами Карлсона, під час розмови з Путіним у нього склалося враження, що диктатор дійсно вірить у свої заяви.

«Я слухав, як він говорить про нацистів близько 8 хвилин, і мені здалося, що він вірить у те, що говорить», — підкреслив він.