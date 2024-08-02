Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб

За день на фронті сталося 72 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку – 25.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.
- Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.
- На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.
- На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.
- На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.
- Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.
- На Курахівському напрямку від початку доби загарбники три рази атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.
- На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки.
- Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.
На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.