Суспільство

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, – Генштаб
2 Серпня 2024 17:05
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війна
Оператор ударного БпЛА 21 ОБСП Окремої президентської бригади / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За день на фронті сталося 72 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку – 25.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

  • Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого,  Тихого та Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.  
  • На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.
  • На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили.  Ще одна атака триває біля Часового Яру.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів  атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.  
  • Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.
  • На Курахівському напрямку від початку доби загарбники три рази атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.
  • На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки.
  • Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.


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