Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області, – Генштаб

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99.
Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області, повідомляється у зведені Генштаба ЗСУ станом на 19:00.
- На Харківському напрямку наразі тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито – поблизу Липців і в районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої на даний час триває боєзіткнення.
- Одинадцять спроб противника покращити своє тактичне положення не мали успіху на Лиманському напрямку. Ворог продовжує дві атаки в районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована. Агресор вдарив чотирма КАБами по території Серебрянського лісу.
- На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Чотири атаки російських загарбників відбито, ще п’ять бойових зіткнень продовжуються.
- На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до семи. Ворог основні зусилля прикладає, атакуючи у бік міста Торецьк.
- На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають.
- Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до семи.
- На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.