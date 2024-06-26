Суспільство

Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області, – Генштаб
26 Червня 2024 20:01
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війна
Український воїн під час командно-штабних навчань / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99.

Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області, повідомляється у зведені Генштаба ЗСУ станом на 19:00. 

  • На Харківському напрямку наразі тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито – поблизу Липців і в районі Вовчанська. 
  • На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої на даний час триває боєзіткнення. 
  • Одинадцять спроб противника покращити своє тактичне положення не мали успіху на Лиманському напрямку. Ворог продовжує дві атаки в районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована. Агресор вдарив чотирма КАБами по території Серебрянського лісу.
  • На Сіверському напрямку  окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Чотири атаки російських загарбників відбито, ще п’ять бойових зіткнень продовжуються. 
  • На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до семи. Ворог основні зусилля прикладає, атакуючи у бік міста Торецьк. 
  • На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу.  Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників.  Успіху не мали 23 штурми агресора,  ще 11 ворожих атак тривають.
  • Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.  Загальна кількість атак тут зросла до семи.  
  • На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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