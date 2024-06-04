Суспільство

Найгарячіше зараз на Покровському напрямку фронту, – Генштаб

4 Червня 2024 21:35
війна
Воїни 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка / Фото: 92 ОШБр

З початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку. Також російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 20:00.

  • Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. З території РФ ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах.  Наразі на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.
  • На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. П’ять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім – тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки. 
  • На Лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя. Одне боєзіткнення закінчилось без успіху для противника, ще одне – триває.
  • Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована. 
  • Сім разів російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на Курахівському напрямку. Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки.  
  • На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.  
  • На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Три завершено без успіху для противника, два – ще триває.

На решті напрямків – без особливих змін.


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