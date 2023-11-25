Політика

Найгарячіше на Авдіївському напрямку – відбито 17 атак противника

25 Листопада 2023 19:44
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генштаб

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 74 знищено нашими захисниками.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.
  • На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 17 атак окупантів біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 7 атак.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.


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