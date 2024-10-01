Суспільство

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, – Генштаб
1 Жовтня 2024 08:12
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війна
Воїни 93 омбр / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень, найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.
  • На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Всі атаки поблизу були зупинені.
  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.
  • Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.
  • На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
  • На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 особи. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 98 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.


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