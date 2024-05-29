Політика

Найближчим часом Україна отримає перші снаряди в рамках чеської ініціативи 

29 Травня 2024 10:34
чехія, снаряди
Ілюстративне фото / Getty Images

Найближчими днями Україна отримає першу партію артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у вівторок перед зустріччю у Празі з питань оборони України, повідомляє  Reuters.

«Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями», – сказав Фіала.

За його словами, п’ятнадцять країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України в межах чеської ініціативи вже понад 1,6 мільярда євро.

У переговорах у Празі брали участь прем’єр-міністри України Денис Шмигаль, Нідерландів Марк Рютте, Данії Метте Фредеріксен, Латвії Евіка Сіліня та президент Польщі Анджей Дуда.

У спільній заяві лідерів йдеться про те, що за умови поточного фінансування вони «розраховують забезпечити передачу півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року». Вони підкреслили, що продовжуватимуть ініціативу стільки, скільки буде потрібно.


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