Найближчим часом Байден може вийти з президентської гонки, – Axios

Кілька провідних демократів повідомили, що зростаючий тиск з боку лідерів партії в Конгресі та близьких друзів переконує президента Джо Байдена прийняти рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними.

Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що президенту кажуть, що якщо він залишиться, у листопаді колишній президент Трамп може перемогти з переконливою перемогою та знищити спадщину Байдена та надії демократів.

Тиск щодо звільнення з посади кандидата зростає до нестерпного рівня, особливо протягом останніх кількох днів, пише видання.

“Його вибір — бути одним із героїв історії або бути впевненим у тому, що президентської бібліотеки Байдена ніколи не буде, — сказав Axios один із близьких друзів президента. — Я молюся, щоб він вчинив правильно. Він прямує в цьому напрямку”.