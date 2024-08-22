Суспільство

Найближчі дні в Україні буде спекотно
22 Серпня 2024 13:32
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погода
Спека / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Спека буде триматись в Україні найближчими днями, місцями очікується короткочасні грози.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Короткочасний дощ і гроза очікуються подекуди у східних і південно-східних областях України в п’ятницю, в інших регіонах без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Вінницькій, Черкаській, західних і північних областях України вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35°.

У Києві 23 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

У суботу вночі по всій Україні опадів не очікують, удень лише в Запорізькій і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура у Дніпропетровській, південних та східних областях України вночі 18-23°, вдень 29-34°, на решті території вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У столиці 24 серпня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.


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