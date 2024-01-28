Найбільший у світі круїзний лайнер вирушив у перше плавання

Найбільший у світі новий круїзний лайнер “Ікона морів” (Icon of the Seas) вирушив у перше плавання з Маямі.

На 20 палубах судна довжиною 365 метрів розташовуються 2800 кают. Лайнер, що належить компанії Royal Caribbean, може прийняти на борт 5600 пасажирів і 2350 членів екіпажу.

На кораблі є сім басейнів, ковзанка, театр і понад 40 ресторанів, барів і лаунж-зон.

Корабель, який вирушив із Південної Флориди у свою першу семиденну подорож тропічними островами, був офіційно охрещений у вівторок за участю легенди футболу Ліонеля Мессі та його команди “Інтер Маямі”.

“Icon of the Seas – це кульмінація більш ніж 50-річної роботи над мріями, інноваціями та втіленням у життя нашої місії – відповідально підходити до організації кращого у світі відпочинку”, – заявив цього тижня президент і генеральний директор Royal Caribbean Group Джейсон Ліберті. “Це – ідеальний сімейний відпочинок для кількох поколінь, що назавжди змінює статус-кво в сімейних подорожах і втілює мрії про відпустку для будь-якого віку на борту”.

“Мільйони людей стежать за подорожжю очима пасажирів, які живуть і пишуть про своє життя на борту судна, на якому їм належить провести майже рік. Якщо це схоже на реаліті-шоу, то саме на це і перетворили його деякі спостерігачі”, – коментує The Mirror.