Найбільший у світі айсберг почав рух

Найбільший у світі айсберг A23a прямує до Південного океану після 37 років перебування на мілині. Про це повідомляє Reuters.

Площа антарктичного айсберга становить майже чотири тисячі квадратних кілометрів, що приблизно в п’ять разів більше за Нью-Йорк. Останні супутникові знімки показують, що брила вагою близько трильйона тонн швидко дрейфує повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри і течії.

A23a, на якому раніше розміщувалася радянська наукова станція “Дружна-1”, відколовся від шельфу та сів на мілину у 1986 році. Чому зараз він почав рухатися, точно невідомо.

“Ймовірно, згодом він трохи витончився і набув додаткової плавучості. Це дозволило йому відірватися від дна і потрапити в океанічні течії”, – каже гляціолог Олівер Марш із Британської антарктичної служби.

Експерти побоюються, що A23a знову сяде на мілину біля острова Південна Георгія, що може створити проблему для антарктичних тварин. Мільйони тюленів, пінгвінів і морських птахів розмножуються на острові і годуються в водах, що прилягають до нього.

Втім, не виключено, що A23a розвалиться на дрібніші частини, як це сталося з його попередником A68.