Найбільшу суму виплат за пошкоджене житло отримали жителі Харківщини

У межах програми “єВідновлення” Україна виплатила компенсацію за пошкоджене майно за понад 16 тисячами заяв українців на суму в 1,4 млрд гривень.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Українці вже подали 50 383 заяв на компенсацію за пошкоджене майно. Понад половину заявок уже опрацьовано. Із них — 74% заяв погодили на виплату, загальна сума становить 1,7 млрд гривень.

“Станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно за 16 674 заяв на суму в 1,4 млрд гривень. Відмовлено у компенсації за 13% усіх поданих заяв”, — зазначила Шуляк.

Найбільша сума виплат за пошкоджене житло в Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київщина, жителям якої сплатили 367 млн гривень, а на третьому — Миколаївська область із 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більш ніж половина всіх виплат в Україні.

Середній чек за пошкоджене майно на одну людину зараз становить 11 537 гривень. Водночас на початку вересня 2023 року він становив 12 тисяч гривень, тобто є тенденція до зменшення.