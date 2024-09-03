Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, – Генштаб

Станом на 16.00 3 вересня відомо про 118 атак росіян на позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.