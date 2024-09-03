Суспільство

Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, – Генштаб
3 Вересня 2024 18:15
війна
Робота танка 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади / Фото: 56 ОМПБр

Станом на 16.00 3 вересня відомо про 118 атак росіян на позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

  • На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На даний час бій триває.
  • На Лиманському ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Твердохлібове, Дружелюбівка, Новосадове, Греківка, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни уже відбили вісім з 16 ворожих атак. Бої тривають.
  • Тривають бої на Сіверському, супротивник тричі атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. Наші оборонці відбили всі атаки.
  • На Краматорському загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Андріївки та Часового Яру. Біля останнього три боєзіткнення продовжуються.
  • На Торецькому кількість ворожих атак на даний час добігла семи. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинили.
  • На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 21 атаку противника, десять боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля окупанти прикладають біля Новогродівки і Михайлівки, де зафіксовано 11 та 9 боєзіткнень відповідно.
  • Набйльше боїв сьогодні – на Курахівському напрямку, де загарбники 37 разів атакували наші підрозділи – найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки і Георгіївки. П’ять боїв ще тривають.
  • На Времівському росіяни вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки. Атаки відбиті.
  • На Оріхівському зазнав удару 20 НАРами район села П’ятихатки. Також окупанти провели п’ять атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.
  • На Придніпровському відбили одну ворожу атаку.

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