Нагірний Карабах покинули більше 65 тисяч біженців

З Нагірного Карабаху до Вірменії на цей час прибуло понад 65 тисяч людей.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на дані вірменського уряду.

«Станом на 8:00 28 вересня з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія в’їхало 65 036 вимушених переселенців», – йдеться у публікації.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок «антитерористичних заходів локального характеру у Карабаху». Баку зажадав виведення вірменських військ з Азербайджану та розпуску «режиму сепаратистів».

МЗС Вірменії згодом звинуватило Азербайджан у вчиненні «етнічної чистки».