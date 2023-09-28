Суспільство

Нагірний Карабах покинули більше 65 тисяч біженців

28 Вересня 2023 10:40
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біженці, карабах

З Нагірного Карабаху до Вірменії на цей час прибуло понад 65 тисяч людей.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на дані вірменського уряду.

«Станом на 8:00 28 вересня з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія в’їхало 65 036 вимушених переселенців», – йдеться у публікації.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок «антитерористичних заходів локального характеру у Карабаху». Баку зажадав виведення вірменських військ з Азербайджану та розпуску «режиму сепаратистів».

МЗС Вірменії згодом звинуватило Азербайджан у вчиненні «етнічної чистки».


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