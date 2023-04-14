Економіка

Нафтогаз розпочав підготовку до наступного опалювального сезону

14 Квітня 2023 09:27
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тепло, Нафтогаз

В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років, повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

“Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв’язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об’єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку”, – зазначив Чернишов.

Він також наголосив, що Група Нафтогаз вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

“Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму», – додав очільник Групи Нафтогаз.


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