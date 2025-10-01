Нафтогаз підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро

Нафтогаз залучив 300 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання країни в умовах російських атак, що тривають.

Про це повідомила Група Нафтогаз.

Документ підписали голова правління Нафтогазу Сергій Корецький та керівник команди ЄІБ з питань інвестицій в Україні Маттео Рівелліні.

“Це нове фінансування від ЄІБ допоможе зміцнити енергетичну безпеку України в зимовий період, забезпечуючи життєво необхідну підтримку для громад і бізнесу”, — зазначила президентка Групи ЄІБ Надя Кальвіньо.

Фінансування реалізується в межах Плану підтримки енергетики України, запровадженого ЄІБ, та забезпечується гарантією Європейської комісії в межах Ukraine Investment Framework (UIF).

За словами голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергія Корецького, 300 мільйонів євро від ЄІБ допоможуть гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими.

“Також ця угода є продовженням переходу Нафтогазу до відновлюваних джерел енергії та декарбонізації. Це важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до Європейського Союзу”, — зазначила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Угоду було підписано в присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева та Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос під час її візиту до Києва.