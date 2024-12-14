Політика

Надходять повідомлення про метушню на російській авіабазі Хмеймім
14 Грудня 2024 12:16
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сірія
На супутниковому знімку важкий транспортний літак Ан-124 з піднятим носовим конусом на російській авіабазі Хмеймім, недалеко від Латакії, Сирія, 13 грудня 2024 року / Фото Maxar Technologies

З російської авіабази в сирійському портовому місті Латакія в Лівію в суботу вилетів російський вантажний літак, повідомив співробітник сирійської служби безпеки, який перебуває біля об’єкта, передає Reuters.

За його словами, найближчими днями очікуються додаткові вильоти російських літаків з авіабази Хмеймім у прибережній сирійській провінції Латакія.

Протягом дня на авіабазі спостерігалася підвищена активність. Крім вантажного літака, що відлетів, на базі були помічені вантажний літак Іл-76 і вертоліт «Алігатор».

Також були помічені вертольоти, що літають територією бази, і літак СУ-34, який приземлився для дозаправлення. Над базою висів «Цепелін», а на території бази було помічено дві вантажівки з російськими прапорами.

У п’ятницю на супутникових знімках було видно, як Росія перевозить військову техніку на авіабазу Хмеймім, причому було видно два вантажні літаки Ан-124.

Раніше Москва заявила, що сподівається зберегти дві свої бази в Сирії – авіабазу Хмеймім у Латакії та військово-морську базу в Тартусі – для продовження боротьби з тим, що вона називає міжнародним тероризмом.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов заявив у четвер, що контакти з політичним комітетом сирійського ісламістського повстанського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» «відбуваються в конструктивному ключі».


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