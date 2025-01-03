Суспільство

Над Україною збито 60 російських дронів: де відпрацювала ППО
3 Січня 2025 09:20
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повітряні сили, ппо
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія

У ніч на 3 січня, починаючи з 21:00 2 січня, росіяни задіяли для атаки на Україну 93 ударні БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Дрони окупанти запускали з напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Орел.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 60 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один ще перебуває у повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті “шахеди” спричинили руйнування на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. Є загиблий та постраждалі.


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