Суспільство

Над Україною вночі збили 2 “Іскандери” і 2 дрони

4 Червня 2024 08:44
читать на русском →
ппо, ракети, дрони
Шахед / Getty Images

4 червня окупанти атакували Дніпропетровщину двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та північ країни 4 безпілотниками, все збито.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно”.

Повідомляється, що “Іскандери” окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Червня 2024 09:36

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро зросла до семи
4 Червня 2024 08:25

Окупанти здійснили атаку на Дніпро: 6 поранених,серед них немовля
4 Червня 2024 07:09

ЦАХАЛ повідомив про загибель чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
3 Червня 2024 19:42

Італія може відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T, – Reuters
3 Червня 2024 18:28

Білий дім оголосив, хто поїде на Саміт миру у Швейцарії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки