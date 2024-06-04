Над Україною вночі збили 2 “Іскандери” і 2 дрони

4 червня окупанти атакували Дніпропетровщину двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та північ країни 4 безпілотниками, все збито.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно”.

Повідомляється, що “Іскандери” окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.