Над Україною вночі збили 2 “Іскандери” і 2 дрони

4 червня окупанти атакували Дніпропетровщину двома крилатими ракетами “Іскандер-К” та північ країни 4 безпілотниками, все збито.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
“Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.
Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно”.
Повідомляється, що “Іскандери” окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.