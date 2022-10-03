Суспільство

Над Миролюбівкою на Херсонщині піднято український прапор

3 Жовтня 2022 16:26
11
херсон

Над Миролюбівкою Херсонської області військовослужбовці Збройних Сил України підняли український прапор. Відповідне відео опубліковано у Facebook 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.

“Бійцями 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади було звільнено населений пункт Миролюбівка Херсонської області”, – сказали військові.

На відео показано, як військовослужбовець ЗСУ підіймає український прапор.


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