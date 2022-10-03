Суспільство

Над Миролюбівкою на Херсонщині піднято український прапор Над Миролюбівкою Херсонської області військовослужбовці Збройних Сил України підняли український прапор. Відповідне відео опубліковано у Facebook 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Миролюбівка💙💛 pic.twitter.com/ixNj8mgnVO — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 3, 2022 “Бійцями 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади було звільнено населений пункт Миролюбівка Херсонської області”, – сказали військові. На відео показано, як військовослужбовець ЗСУ підіймає український прапор. Поділитися:



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